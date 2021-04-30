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17:22 30.04.2021

В Италии задержали пророссийского сепаратиста, который воевал на Донбассе

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В Италии задержали пророссийского сепаратиста, который воевал на Донбассе

По обращению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и материалам МВД, итальянская полиция в рамках операции "Lone Wolf" задержала 50-летнего экс-полицейского из Кальяри, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований против украинской армии в ходе конфликта на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД в пятницу.

"В 2015 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что теперь против мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже проведены обыски.

"Расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавших из так называемого "ДНР", а также изъять материалы фото, видео и другие документы, подтверждают подозрение следствия", - информируют в МВД.

Там добавляют, что украинские правоохранители, в свою очередь, документируют и передают в Рим всю имеющуюся у них информацию.

"Глава украинской части Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно, во время переговоров с итальянскими чиновниками, подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины и призвал жестче реагировать на подобные случаи", - резюмируют правоохранители.

Теги: #италия #сепаратист #задержание
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