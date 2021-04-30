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16:48 30.04.2021

Киевская область выходит из "красной" зоны эпидопасности с 1 мая – обладминистрация

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Киевская область выходит из "красной" зоны эпидопасности с 1 мая – обладминистрация

С полуночи 1 мая на территории Киевской области отменяется "красный" уровень эпидемической опасности, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на решение, принятое на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в пятницу.

"Загруженность кроватей с кислородом в области составляет 49%. Уровень госпитализации в области менее 60 человек на 100 тыс населения. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования составляет 15%. Но это вовсе не означает, что коронавирус преодолен и угроза осталась в прошлом. Поэтому решением областной комиссии ТЭБ и ЧС мы вводим на территории области некоторые ограничения", - сказал глава обладминистрации Василий Володин.

В области продолжает действовать ряд ограничений. С 1 мая на ее территории запрещено пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, пребывание на улицах без документов, проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м, если мероприятие проводится на открытом воздухе, или наполненностью залов более 50 мест. В кинотеатрах запрещено нахождение более 50 посетителей в зале.

Перевозка автотранспортом разрешена при заполнении не более 50% общего количества мест. Запрещены проведение дискотек, работа ночных клубов, организация массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. На работу самих общепитов по-прежнему налагается ряд ограничений по работе в ночное время и по дистанции между посетителями. В учебных заведениях запрещено проведение массовых мероприятий. В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах действуют ограничения количества посетителей.

"В этом году, как и в прошлом, я призываю всех жителей нашей области беречься и провести Пасху с соблюдением санитарных норм. Берегите себя и родных!", - призвал Володин.

Ранее замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Кивеская и Николаевская области вскоре будут переведены из "красной" в "желтую" зону эпидопасности. "В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из "красного" уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидопасности",- сказал он.

Теги: #киевская_область #эпидопасность #зона
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