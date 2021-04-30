События

16:10 30.04.2021

В Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус - Кличко

1 мин читать
В Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус - Кличко

Киев остается лидером по количеству проведенных тестов на коронавирус в Украине, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что Киев остается первым по уровню тестирования на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования.

"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более 1020 пациентов", - добавил Кличко.

Теги: #киев #лидер #тесты #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 30.04.2021
В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

16:02 30.04.2021
Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

13:15 30.04.2021
Праздничные выплаты к 8-9 мая получат более 81,5 тыс. киевлян - Кличко

Праздничные выплаты к 8-9 мая получат более 81,5 тыс. киевлян - Кличко

13:06 30.04.2021
В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни

В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни

12:34 30.04.2021
Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

12:20 30.04.2021
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

11:49 30.04.2021
МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

11:02 30.04.2021
Индия обратилась к странам мира за помощью в борьбе с COVID-19, более 40 государств ответили на призыв

Индия обратилась к странам мира за помощью в борьбе с COVID-19, более 40 государств ответили на призыв

10:39 30.04.2021
В Индии вновь антирекорды по смертности от COVID-19, в Мумбаи приостановлена вакцинация из-за дефицита препаратов

В Индии вновь антирекорды по смертности от COVID-19, в Мумбаи приостановлена вакцинация из-за дефицита препаратов

09:42 30.04.2021
Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря президента, затем сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ – советник главы ОП

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая - Госдеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

На "Евровидение-2021" в Роттердаме допустят до 3,5 тыс. зрителей при соблюдении мер безопасности

Киевская область выходит из "красной" зоны эпидопасности с 1 мая – обладминистрация

Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря президента, затем сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ – советник главы ОП

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая - Госдеп

Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп Забродский

Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

"УЗ" начала работы по электрификации направления Ковель - Изов - госграница

В Славянске открылось почетное консульство Латвии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА