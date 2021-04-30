В Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус - Кличко

Киев остается лидером по количеству проведенных тестов на коронавирус в Украине, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что Киев остается первым по уровню тестирования на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования.

"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более 1020 пациентов", - добавил Кличко.