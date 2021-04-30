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16:02 30.04.2021

Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

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Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

Группа лиц и персонал нескольких частных клиник Киева подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома" ("Действуй дома"), сообщает Офис генерального прокурора.

"Установлено, что организаторы схемы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирусную инфекцию. Такая "услуга" предлагалась гражданам Украины, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции", – говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Стоимость такой "услуги", как отмечается в сообщении, составляла до 1 тыс. грн в зависимости от срочности выдачи справки.

Офис генпрокурора информирует, что во время проведения досудебного расследования задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.

"Предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил фальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома", - говорится в сообщении.

Схема подделки результатов тестов выявлена прокурорами совместно с управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве и СБУ. В рамках следствия правоохранители провели обыски, изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.

Теги: #тестирование #подделка #covid_19
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