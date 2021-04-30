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14:29 30.04.2021

"УЗ" начала работы по электрификации направления Ковель - Изов - госграница

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"УЗ" начала работы по электрификации направления Ковель - Изов - госграница

АО "Укрзализныця" (УЗ) начало работы по электрификации 94-километрового направления Ковель - Изов - госграница, основные работы должны стартовать уже летом, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. председателя правления УЗ Ивана Юрика.

"Сейчас это один из самых масштабных и важных проектов, что позволит увеличить экспортный потенциал нашей страны. Кроме того, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это энергонезависимость страны", - сказал он в ходе рабочего визита в Изов, цитирует пресс-служба.

УЗ отмечает, что благодаря электрификации получится увеличить на участке вес грузовых поездов с 4,6 тыс. до 6 тыс. тонн, повысить нем пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

Кроме того, на участке Ковель - Изов - госграница планируется реконструировать более 11 км путей, капитально отремонтировать более 7 км путей и обновить средним ремонтом почти 6 км. Железнодорожники также планируют отремонтировать 6 платформ и 18 служебных зданий.

"Кроме годового экономического эффекта, который исчисляется в сумме более 200 млн грн, достигнем уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу на 12 тыс. тонн в год и значительное уменьшение уровня шума", - отметил Юрик.

По данным УЗ, основным грузопотоком по этому направлению является экспортное железорудное сырье, которое следует из предприятий региона Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше.

В настоящее время маршрут этого грузопотока проходит по электрифицированным направлениям до станции Ковель, а дальше груз перевозится на дизельной тяге по направлению Ковель - Изов - госграница, что является наиболее затратной частью этого маршрута.

"Благодаря электрификации указанного маршрута мы видим в будущем не только увеличение перевозок в направлении Польши, но и увеличение транзитного грузопотока по территории Украины, что положительно отразится на доходной части компании и экономике страны в целом", - резюмировал Юрик.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вскоре планирует начать строительство стационарной тяговой подстанции в Ковеле. Она заменит существующую передвижную и будет важным элементом в работе реконструированного участка.

Теги: #транспорт #укрзализныця #электрификация
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