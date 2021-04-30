В Славянске открылось почетное консульство Латвии

Председатель комитета иностранных дел Сейма Латвии Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области, сообщило посольство Латвии в Украине.

"Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

Открывая почетное консульство, Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины, отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других областях. Он подчеркнул, что Почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который позволяет получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможностях сотрудничества с Донецкой областью.

Также председатель комитета иностранных дел Сейма отметил бескорысную поддержку Украины мэром латвийского города Огре Эгилсом Хельманисом, который с 2014 года оказывал помощь в закупке и доставке более 400 тонн грузов гуманитарной помощи Латвии населению Донецкой и Луганской областей.

В открытии почетного консульства также приняли участие руководство Донецкой области и города Славянск, представители нескольких городов Донецкой области, а также аккредитованные в Украине иностранные дипломаты.