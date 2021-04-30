В Украине задержали группу иностранцев, которые удерживали и ограбили блогершу из Ирана

Оперативники миграционной полиции задержали группу иностранцев по факту лишения свободы и разбойного нападения на блогершу из Ирана, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Воспользовавшись ее уязвимым положением, фигуранты выманили у женщины $100 тыс. для оформления миграционного статуса в Украине. Таким образом они пообещали помочь ей избежать уголовного преследования в Иране за блогерскую деятельность, что якобы противоречит нормам морали этой страны. Впоследствии в съемной квартире в Киеве, угрожая оружием женщине и ее малолетнему ребенку, они заставили перечислить 25 биткоинов, а это - $1,4 млн, на их электронный кошелек", - указывается в сообщении.

Правоохранители провели полицейскую операцию для разоблачения этнической преступной группировки, организатором которой оказался 37-летний уроженец Ирана. Ещё двое его сообщников – граждане Ирана, продолжительное время проживающие в Украине.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны. После этого за $100 тыс. он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции", - сообщил начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

Когда потерпевшая с дочерью прибыли в Украину, организатор преступной схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал совершение разбойного нападения. Для этого он привлек ещё двух сообщников.

"По словам потерпевшей, в съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалютой - 25 биткоинамы, что составляет $1,4 млн", - рассказал Пантелеев.

Для того, чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении женщины, злоумышленники пытались вывезти её и её ребенка в Турцию. Правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой трое фигурантов были задержаны. По местам их проживания проведены санкционированные обыски, во время которых были изъяты доказательства их противоправной деятельности.

Лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.