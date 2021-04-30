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13:54 30.04.2021

Дорожники ремонтируют дорогу Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

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Дорожники ремонтируют дорогу Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

Подрядчик ООО "Автострада" ремонтирует автодорогу Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань на участке от окончания с. Носачов к железнодорожному переезду у с. Сигнаевка протяженностью 6,3 км.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в пятницу, на ремонтируемом участке дороги Н-16 уже устроен первый слой покрытия.

Агентство отмечает, что автодорога государственного значения Н-16 - маршрут, проходящий через всю область с востока на запад, который соединяет левобережную часть Черкасской с западной частью, с городом Умань. Начинается от города Золотоноша, и проходит через города Черкассы, Смела, Шпола, Звенигородка, Тальное и Умань. Она является наиболее длинной автодорогой Черкасской области, протяженность Н-16 составляет 208,1 км.

По данным "Укравтодора", в 2020 году в рамках программы "Большое строительство" на Н-16 в целом было восстановлено дорожное покрытие на 67,2 км.

Как сообщалось, заместитель председателя ОП и координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах на текущий год - построить и обновить 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений.

 

Теги: #укравтодор #ремонт #дорога
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