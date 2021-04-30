Праздничные выплаты к 8-9 мая получат более 81,5 тыс. киевлян - Кличко

Ежегодные праздничные выплаты ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне получат в этому году более 81,5 тыс. жителей Киева, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжаем помогать, и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Всего на выплаты выделено почти 52 млн грн в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".