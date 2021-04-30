В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни

Городские власти Киева разработали график посещения кладбищ в поминальные дни, рассказал городской голова столицы Виталий Кличко.

"Город разработал график посещения кладбищ в поминальные дни. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Киева. Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться до кладбищ в поминальные дни. Маршруты и график движения будут обязательно обнародованы", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он уточнил, что во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и Муниципальной охраны, которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил.

"Город выходит из локдауна. Но дальнейшая ситуация зависит от каждого из нас. От того, насколько мы будем осторожными. В частности, и во время Пасхальных праздников. Проведите их с близкими и родными. В кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще придет. Сегодня главное - не вызвать новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным. Давайте будем сознательными и ответственными! И отдельно обращаюсь к киевлянам, которые выезжают в эти дни на отдых за границу: ситуация во многих странах сегодня сложная. Поэтому будьте осторожны и на отдыхе. Помните о главных правилах защиты от вируса!" - добавил Кличко.