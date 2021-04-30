Во время визита Блинкена в Украину будут обсуждаться вопросы безопасности, экономики и энергетики - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена будет безопасность, сообщает Радио Свобода.

"Прежде всего, безусловно, говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - сказал Кулеба в интервью, которое будет опубликовано на сайте Радио Свобода 1 мая.

По его словам, почва для визита Блинкена в Украину "хорошо подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", - сказал министр.

По поводу того, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Блинкен анонсировал визит в Украину на следующей неделе.

Как пишет CNN, визит, который должен состояться перед, вероятно, планируемым на лето европейским саммитом между президентами США и РФ Джозефом Байденом и Владимиром Путиным, даст четкий сигнал поддержки Украины и укажет на то, что Вашингтон поддерживает ее и ценит как союзника. Как сообщил телеканалу источник в украинском правительстве, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Украины Владимира Зеленского летом, когда президент США будет находиться в Европе.

Блинкен уже несколько раз с момента вступления в должность общался с Кулебой, в том числе на апрельской встрече в Брюсселе.