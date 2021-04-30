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12:32 30.04.2021

В Украине 1-2 мая пройдут дожди в некоторых областях

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В Украине 1-2 мая пройдут дожди в некоторых областях

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в северных, центральных, местами в южных и Харьковской областях, днем на западе, востоке и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве в ночь на субботу кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью около 10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 мая самая высокая температура днем была +30,0 в 2012г., самая низкая ночью -0,6 в 1940г.

Ночью 2 мая в юго-западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока грозовые дожди, в Закарпатье, днем и в западной части местами значительные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В ночь на воскресенье в Киеве без осадков, днем 2 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

Теги: #погода #прогноз
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