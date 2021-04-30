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12:34 30.04.2021

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

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Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

В среду, 5 мая, в Киеве возобновят работу все школы и детские сады. При этом учебный процесс в школах продлевать на лето не будут, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"5 мая в Киеве возобновят учебный процесс в школах, детсадах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он рассказал, что руководители учебных заведений получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

"Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания - обращайтесь к семейному врачу. И объясняйте детям необходимость соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям. Многие из них начали болеть в более тяжелой форме и с осложнениями", - подчеркнул Кличко.

Мэр также напомнил, что в субботу, 1 мая, Киев возвращается к ограничениям "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. В городе возобновят работу магазины, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

Также в обычном режиме, с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм, будет работать весь общественный транспорт столицы.

Теги: #киев #учеба #школы
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