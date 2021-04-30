В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 868 человек, умерли 24 ранее заболевших, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, в числе заболевших 17 медицинских работников.

В то же время, отметил Кличко, в последнее время немного уменьшилась количество госпитализированных в столичные больницы. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 92 больных коронавирусной инфекцией, а также 197 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2 тыс 564 больных коронавирусом. 1 тыс 843 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2 тыс 186 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких - 56 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 43%. Кровати с кислородом заполнены более чем на 50%", - рассказал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки, по словам мэра, 1146 киевлян.