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12:01 30.04.2021

Посол Корнийчук: мы работаем над продвижением интересов украинского малого и среднего бизнеса в Израиле

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Посол Корнийчук: мы работаем над продвижением интересов украинского малого и среднего бизнеса в Израиле

Приоритетом экономической деятельности Посольства Украины в Израиле является активизация межрегионального сотрудничества и продвижения интересов украинского малого и среднего бизнеса. Об этом посол Украины Евгений Корнийчук заявил в ходе вебинара «Как экспортировать в Израиль: вызовы и возможности», сообщается на странице Посольства в Facebook.

«Бизнес-сообщество проинформированы о приоритетах Посольства Украины в экономическом направлении, в частности активизации межрегионального сотрудничества и продвижения интересов в Израиле отечественного малого и среднего бизнеса», - говорится в сообщении.

Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с ведущими отраслями и особенностями израильского рынка, спецификой технического регулирования экспорта в Израиль, изменениями в тарифной политике и т.д.

«Наибольше внимание было уделено, в частности, текстильному, пищевому и деревообрабатывающему сегментам местного рынка», - отмечает Посольство.

Кроме того, обсуждались перспективы привлечения инструментария Соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем для применения положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения.

Вебинар организован Советом экспортёров при МИД Украины, Львовским городским советом, Посольством Украины в Израиле, международной организацией «Украинская-Израильский Альянс» при поддержке Львовской облгосадминистрации, ГУ «Офис по продвижению экспорта» и Торговой палаты Израиль-Украина. В мероприятии приняли участие около 60 украинских компаний Львовской области.

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Интерфакс-Украина
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