События

11:13 30.04.2021

Таран в годовщину начала ООС: каким бы ни было название, речь идет о российско-украинской войне

2 мин читать
Таран в годовщину начала ООС: каким бы ни было название, речь идет о российско-украинской войне

Независимо от того, в каком формате проходит операция на Донбассе, она остается российско-украинской войной, заявил министр обороны Украины Андрей Таран в день годовщины начала операции Объединенных сил.

"Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно - это наш ответ на агрессию Российской Федерации", - подчеркнул Таран

Он напомнил, что 14 апреля была годовщина начала Антитеррористической операции 2014 года, которая спустя четыре года изменила формат.

"30 апреля 2018 года в 14:00 формат операции на Донбассе изменился - началась операция Объединенных сил. Не изменилась основная задача по отпору вооруженной агрессии Российской Федерации, защите территориальной целостности и суверенитета Украины. От сдерживания врага и стабилизации ситуации на Донбассе была поставлена цель перейти к освобождению территории Украины от российских оккупационных войск. Непосредственное руководство силами обороны в определенных районах перешло к Вооруженным силам Украины", - напомнил министр.

В то же время государство ввело в действие новый комплекс военных и специальных организационно-правовых мер, направленных на противодействие деятельности вооруженных формирований Российской Федерации. Был введен особый порядок в районе конфликта, который предоставил военнослужащим расширенные права, максимально адекватные угрозам безопасности в районе проведения ООС.

Кроме того, силы обороны получили более эффективную организационную основу, созданную в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул Таран.

"Последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий: сотни километров российско-украинской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны в Донбассе мирным путем. За семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины выросли кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны. У нас есть Объединенная сила, у нас есть политическая воля, у нас есть международная поддержка. Вместе победим!", - заключил министр.

Теги: #годовщина #оос #таран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:54 30.04.2021
Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:03 29.04.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

17:23 29.04.2021
Траурные мероприятия в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра пройдут 6 октября

Траурные мероприятия в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра пройдут 6 октября

08:37 29.04.2021
На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

17:49 28.04.2021
На Донбассе российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

На Донбассе российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

17:27 28.04.2021
Российские наемники в течение трех дней осуществили обстрел Водяного – штаб ООС

Российские наемники в течение трех дней осуществили обстрел Водяного – штаб ООС

17:00 28.04.2021
В районе ООС провели учения авиационных наводчиков – Минобороны Украины

В районе ООС провели учения авиационных наводчиков – Минобороны Украины

11:37 28.04.2021
Российские наемники на Донбассе вывели из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ вблизи шахты "Октябрьская" и установили там минометную позицию

Российские наемники на Донбассе вывели из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ вблизи шахты "Октябрьская" и установили там минометную позицию

08:17 28.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

18:46 27.04.2021
Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 20 192 человека

Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

Минкультуры Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Великобритании в Украине обеспокоена увольнением руководства "Нафтогаза"

Украина и Канада обсуждают возможную либерализацию регулярных авиаперевозок

Индия обратилась к странам мира за помощью в борьбе с COVID-19, более 40 государств ответили на призыв

В Офисе генпрокурора выступают за криминализацию контрабанды подакцизных и контрафактных товаров

В Индии вновь антирекорды по смертности от COVID-19, в Мумбаи приостановлена вакцинация из-за дефицита препаратов

Правоохранители проводят "зачистку" Одесской области от криминалитета

Зеленский поздравил короля Швеции с 75-летием

Ryanair в июле запускает рейсы из Львова в Пафос

Киевская и Николаевская области вскоре перейдут в "желтую" зону – Ляшко

Зеленский отметил украинских пограничников государственными наградами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА