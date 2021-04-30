Таран в годовщину начала ООС: каким бы ни было название, речь идет о российско-украинской войне

Независимо от того, в каком формате проходит операция на Донбассе, она остается российско-украинской войной, заявил министр обороны Украины Андрей Таран в день годовщины начала операции Объединенных сил.

"Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно - это наш ответ на агрессию Российской Федерации", - подчеркнул Таран

Он напомнил, что 14 апреля была годовщина начала Антитеррористической операции 2014 года, которая спустя четыре года изменила формат.

"30 апреля 2018 года в 14:00 формат операции на Донбассе изменился - началась операция Объединенных сил. Не изменилась основная задача по отпору вооруженной агрессии Российской Федерации, защите территориальной целостности и суверенитета Украины. От сдерживания врага и стабилизации ситуации на Донбассе была поставлена цель перейти к освобождению территории Украины от российских оккупационных войск. Непосредственное руководство силами обороны в определенных районах перешло к Вооруженным силам Украины", - напомнил министр.

В то же время государство ввело в действие новый комплекс военных и специальных организационно-правовых мер, направленных на противодействие деятельности вооруженных формирований Российской Федерации. Был введен особый порядок в районе конфликта, который предоставил военнослужащим расширенные права, максимально адекватные угрозам безопасности в районе проведения ООС.

Кроме того, силы обороны получили более эффективную организационную основу, созданную в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул Таран.

"Последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий: сотни километров российско-украинской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны в Донбассе мирным путем. За семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины выросли кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны. У нас есть Объединенная сила, у нас есть политическая воля, у нас есть международная поддержка. Вместе победим!", - заключил министр.