Правоохранители проводят "зачистку" Одесской области от криминалитета

В течение недели правоохранители Одесской области проводят масштабные мероприятия по "зачистке" Одесской области от представителей криминалитета, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В течение недели на территории области проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе", - говорится в сообщении полиции, размещенном на сайте облуправления.

В сообщении отмечается, что правоохранители разоблачили более 10 человек, подозреваемых в связях с представителями преступного мира, в том числе с "ворами в законе".

"У них изъяты десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства", - говорится в сообщении.

По информации облполиции, у семерых жителей г. Беляевка, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяты наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Боеприпасы, оружие и наркотическое препараты также изъяли у нескольких жителей Вилково и Арциза.