Ryanair в июле запускает рейсы из Львова в Пафос

Ирландский лоукостер Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в Пафос (Кипр).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в четверг вечером, данный рейс будет выполняться два раза в неделю.

При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года, заверила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка, слова которой приводятся в релизе.

В настоящее время прямых рейсов на данном направлении нет.