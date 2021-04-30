Зеленский отметил украинских пограничников государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня пограничника подписал указ № 182/2021 о награждении сотрудников Государственной пограничной службы Украины государственными наградами, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно с документом, 11 пограничников были награждены за значительный личный вклад в охрану государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это - прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за незыблемость границы и ее безопасность", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году.

"Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям", - добавил президент.