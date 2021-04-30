События

09:43 30.04.2021

В Кировоградской области уличили во взяточничестве чиновника Укртрансбезопасности

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В Кировоградской области уличили во взяточничестве чиновника Укртрансбезопасности

Сотрудники Государственного бюро расследований пресекли незаконную деятельность должностных лиц Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области, которые в течение 2020-21 годов систематически требовали и получали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов.

"Следователи задокументировали факты вымогательства взяток одним из руководителей Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области. По предварительной информации, он, привлекая подчиненных работников, наладил механизм ежемесячного получения денег за не создание препятствий в хозяйственной деятельности предприятия и не составление протоколов об административных нарушениях", - сообщает пресс-служба ГБР.

В четверг, 29 апреля, чиновник был задержан после получения неправомерной выгоды от представителя одного из предприятий. Предмет взятки был изъят.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Теги: #взятка #укртрансбезопасность #чиновник
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