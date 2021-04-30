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08:53 30.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 150 млн, число жертв - 3,1 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 150 млн, число жертв - 3,1 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 150 млн 133 тыс. 654, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 162 тыс. 166 человек, излечились более 127 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 288 тыс. 689 инфицированных COVID-19, зафиксировано 575 тыс. 193 летальных исхода, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число заболеваний продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки выявлено 386 тыс. 542 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 18 млн 376 тыс. 524, число скончавшихся - 204 тыс. 832, поправились более 15 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 590 тыс. 678 заболевших, из них умерли 401 тыс. 186 человек, выздоровели почти 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 407,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 771 человек, Индии - 150, Бразилии - 1 тыс. 877.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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