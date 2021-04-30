Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 29 апреля, было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку поселков Невельское и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе поселков Пески, Золотого и Верхнеторецкого вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. У населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу.

В штабе ООС отметили, что воину была оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что с начала текущих суток, 30 апреля, российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 30 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/