Пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 64 взрывоопасных предмета в обнаруженные в акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы

Пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обнаружены и уничтожены 64 взрывоопасных предмета, обнаруженных в акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 апреля пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 64 взрывоопасных предмета времен прошлых войн…Всего с морского дна изъято 60 артиллерийских снарядов и 4 гранаты Ф-1, обследована территория на общей площади 3,07 га.

В ГСЧС отметили, что все опасные находки транспортированы на сушу, в специально отведенное место, и уничтожены путем контролируемого подрыва.