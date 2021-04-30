На Буковине выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Черновицкой области за сутки зафиксировали 124 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 620 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 29 апреля, выздоровело 620 человек, 61 721человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 126 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 647 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/