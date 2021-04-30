Десятки человек погибли, более ста ранены при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле - СМИ

Иерусалим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Десятки человек получили ранения, есть погибшие в результате обрушения трибун, произошедшего на религиозном празднике в Израиле, сообщают местные СМИ.

По данным газеты Jerusalem Post, в общей сложности 103 человека получили ранения, 38 из них в критическом состоянии.

Тем временем газета "Гаарец" сообщает о десятках погибших.

"К сожалению, есть смертельные случаи", - цитирует газета "Гаарец" представителя спасательно-медицинской службы Ави Маркус.

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, которые приводит издание, по меньшей мере, 38 человек погибли. Десятки человек получили ранения: 6 - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, 2 - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.