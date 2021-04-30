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02:02 30.04.2021

Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

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Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, сообщают американские СМИ.

Ранее ее кандидатуру одобрил комитет сената по иностранным делам.

Должность, которую займет Нуланд, - третья по степени важности в госдепе после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.

Глава госдепа Энтони Блинкен в твиттере уже поздравил Нуланд с назначением.

Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем - как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.

Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.

Теги: #госдеп #сша #сенат #назначение
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