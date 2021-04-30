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01:06 30.04.2021

АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля почти на 776 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019гг

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АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля почти на 776 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019гг

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить штраф в общей сложности 775,48 млн грн на ряд участников рынка энергетического угля за синхронное повышение цен на протяжении 2016-2019 годов, сообщил комитет в четверг вечером.

АМКУ принял решение наложить штрафы на ГП "Госуглеснаб", ООО "ДТЭК Трейдинг", АО "ДТЭК Днипроэнерго", АО "ДТЭК "Западэнерго", ООО "ДТЭК "Востокэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Черкасское химволокно" в размере 775 483 270 грн, говорится в сообщении комитета на сайте.

Согласно ему, самый большой размер штрафа наложен на "Центрэнерго" – 205,84 млн грн. "ДТЭК Западэнерго" оштрафовано на 172,97 млн, "ДТЭК Трейдинг" – 163,44 млн грн, "ДТЭК Днипроэнерго" – 125,47 млн грн, "ДТЭК Востокэнерго" – 91,05 млн грн, "Черкасское химволокно" – 14,42 млн грн, "Госуглеснаб" – 2,29 млн грн,

Также комитет признал нарушения в действиях Минэнергоугля, заключающееся в создании участникам рынка условий для антиконкурентных согласованных действий.

Свои решения АМКУ аргументировал результатами проведенного расследования, которым было установлено, что министерство, как следует из протоколов совещаний, рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ к соответствующему уровню.

При этом АМКУ отметил, что в совещаниях участвовали поставщики более 80% всего энергоугля для тепловой генерации и ее представители, которые потребляют свыше 95% этого ресурса, используемого для нужд этой отрасли.

Согласно сообщению, участники этих совещаний, как государственные, так и частные компании, в результате осуществляли куплю-продажу энергетического угля по базовым ценам, приближенным к предельным ценам, установленным на совещаниях в министерстве.

В частности, отмечается, что динамика изменения цены у поставщиков угля "ДТЭК Трейдинг" и "Госуглеснаб" отвечает динамике изменения предельной цены Минэнергоугля.

"При этом на рынке энергоугля отсутствовали объективные причини для одновременного и и равномерного изменения его цены", – подчеркнул комитет.

Кроме того, согласно анализу средневзвешенных базовых цен, проведенному АМКУ, потребители энергоугля в период с августа 2016 по июнь 2019 годов покупали его по базовым ценам, близким к установленным министерством.

"Это свидетельствует о похожих действиях, которые являются нарушением, предусмотренным законом о защите экономической конкуренции", – резюмировал АМКУ.

Теги: #электроенергия #уголь #украина #энергетика
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