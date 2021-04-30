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00:45 30.04.2021

Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек - Минздрав Кыргызстана

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Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек - Минздрав Кыргызстана

Количество пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 96 человек, сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

"Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек", - сказал Борубеков журналистам в пятницу.

По его словам, количество погибших не изменилось и составляет три человека.

При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области сообщили "Интерфаксу, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границей горят несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты". Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Кыргызстана и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Кыргызстана и стягивании военной техники.

Теги: #пострадавшие #кыргызстан #граница #минздрав
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