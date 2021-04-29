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23:25 29.04.2021

В Праге тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против президента страны, обвиняя его в госизмене

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В Праге тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против президента страны, обвиняя его в госизмене

Несколько тысяч человек в четверг приняли участие в акции протеста против президента Чехии Милоша Земана, сообщает агентство Associated Press.

Протестующие собрались на центральной Вацлавской площади. Они соблюдали "социальную" дистанцию и носили маски.

Участники акции обвиняют Земана в госизмене и требуют, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента в связи с его недавними заявлениями об отсутствии данных о присутствии "российских агентов" в Врбетице в момент взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Акции протеста против президента прошли и в других городах Чехии.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

При этом, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва. "Давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, и лишь затем примем решение", - подчеркнул он.

Теги: #президент #чехия #протесты
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