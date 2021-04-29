События

21:26 29.04.2021

Три человека, в том числе 13-летняя девочка, погибли в результате стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана – Минздрав

1 мин читать
Три человека, в том числе 13-летняя девочка, погибли в результате стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана – Минздрав

В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли три гражданина Кыргызстана, сообщает в четверг Минздрав страны.

"На 23:30 зарегистрировано три летальных случая: два в Баткенской областной больнице, один в Лейлекском районе Баткенской области - девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу", - сообщили в Минздраве. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По данным медиков, число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 51 человека.

В четверг на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Теги: #таджикистан #жертвы #перестрелка #кыргызстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 29.04.2021
Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

16:07 25.04.2021
Индонезийские военные подтвердили, что подлодка, переставшая выходить на связь, затонула

Индонезийские военные подтвердили, что подлодка, переставшая выходить на связь, затонула

13:48 25.04.2021
Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

04:27 12.04.2021
ЦИК Кыргызстана: по итогам обработки 98% бюллетеней новую Конституцию поддержали более 79% избирателей

ЦИК Кыргызстана: по итогам обработки 98% бюллетеней новую Конституцию поддержали более 79% избирателей

20:57 11.04.2021
ЦИК Кыргызстана подведет итоги референдума о Конституции в течение 15 дней

ЦИК Кыргызстана подведет итоги референдума о Конституции в течение 15 дней

18:04 11.04.2021
Конституционный референдум в Кыргызстане состоялся - вице-премьер Кармышаков

Конституционный референдум в Кыргызстане состоялся - вице-премьер Кармышаков

10:48 11.04.2021
Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

08:41 29.03.2021
В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

08:49 28.03.2021
Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

11:42 27.03.2021
В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

Минкультуры Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Украина может выйти на 1-е место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы - KSE

Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Португалии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

От последствий коронавирусной инфекции скончался глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков

США начали вывод своих сил из Афганистана

Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

Макрон планирует снятие эпидемических ограничений в четыре этапа, к июлю будут отменены практически все

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

По материалам ГФС заблокированы фиктивные налоговые кредиты по НДС более чем на миллиард гривен

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до его деоккупации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА