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20:52 29.04.2021

Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

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Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

Вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский провел встречу с послами стран Большой семерки, во время которой стороны обсудили деятельность Минстратегпрома и реформирование оборонно-промышленного комплекса.

"Олег Уруский, в частности, ознакомил участников встречи с текущей ситуацией вокруг министерства, сообщив, что сейчас приняты все необходимые документы для полноценной работы новосозданного центрального органа исполнительной власти. В ходе дискуссии особое внимание уделили обсуждению реформы ГК "Укроборонпром" и отечественной оборонной промышленности в целом, а также процессу принятия законопроекту №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", - сообщает пресс-служба министерства.

Уруский рассказал о своем видении реформ и о роли в этом процессе Минстратегпрома, которое должно сформировать политику в сфере стратегических отраслей промышленности.

Он также сообщил, что министерство подготовило проект Стратегии реформирования ОПК Украины, который был одобрен правительством и сейчас находится на рассмотрении в Офисе президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В дальнейшем решение по данному документу, в том числе в видении реформы ГК "Укроборонпром", будет принимать президент Украины", - сказал министр и добавил, что остается сторонником создания холдинговых компаний с принципиально другими функциями, чем те, которые сегодня имеет ГК "Укроборонпром".

Он подчеркнул, что принятие Верховной Радой законопроекта №3822 во втором чтении будет важным шагом для осуществления корпоратизации государственных предприятий оборонной промышленности.

"Однако этот документ должен стать вспомогательным для проведения реформы ОПК. Текущая законодательная база позволяет начать корпоратизацию уже сейчас", - подчеркнул Уруский.

Руководители дипломатических учреждений стран G7 и Представительства ЕС в Украине выразили готовность содействовать предоставлению профессиональной помощи в процессе реформ, происходящих в Украине.

Теги: #g7 #опк #уруский
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