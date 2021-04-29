От последствий коронавирусной инфекции скончался глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков
В Киеве, 26 апреля, от осложнений, вызванных заражением вирусом SARS‑CoV‑2, умер глава Ассоциации рыболовов Украины, член Национального экологического совета Александр Чистяков.
По информации друзей умершего, Чистяков поступил в одну из киевских больниц с двухсторонним воспалением легких и последние несколько дней был подключен к аппарату ИВЛ.
Александр Чистяков был одним из ведущих экологов Украины, реализовал ряд успешных проектов в сфере охраны окружающей среды, среди которых мониторинг состояния малых рек и водоемов, зарыбление Днепра, анализ ситуации со смогом в столице и многие другие.
Александру Чистякову было 60 лет.