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20:12 29.04.2021

Макрон планирует снятие эпидемических ограничений в четыре этапа, к июлю будут отменены практически все

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Макрон планирует снятие эпидемических ограничений в четыре этапа, к июлю будут отменены практически все

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью ряду французских региональных СМИ рассказал о плане снятия в мае ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, смягчение мер будет постепенным - в четыре этапа.

Начиная с 3 мая во Франции отменят запрет на передвижение между регионами, старшие классы смогут вновь вернуться к очному обучению.

Затем, 19 мая, начнется второй этап, он предполагает смещение комендантского часа с 19:00 на 21:00 по местному времени. Рестораны и кафе смогут открыть свои террасы для посетителей, однако за столами нельзя будет собираться группами более шести человек. На данном этапе будет разрешено открыться магазинам, а также музеям, достопримечательностям, кинотеатрам и театрам, но с ограничениями по численности посетителей.

С 9 июня комендантский час будет начинаться еще позже - с 23:00. Рестораны и кафе начнут принимать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Заработают спортзалы. Ожидается, что во Францию начнут пускать иностранных туристов.

Четвертый этап наступит 30 июня. Во Франции будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года. При предоставлении специального "санитарного пропуска" можно будет участвовать в любых мероприятиях численностью участников более 1 тыс. человек.

За время пандемии во Франции выявили более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 103 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.

Теги: #президент #планы #франция #ограничения
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