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19:32 29.04.2021

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

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В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

Очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства китайской компании Sinovac Life Sciences в количестве 500 тыс доз прибудет в Украину в пятницу, 30 апреля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг вечером.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #китай
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