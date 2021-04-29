В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

Очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства китайской компании Sinovac Life Sciences в количестве 500 тыс доз прибудет в Украину в пятницу, 30 апреля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг вечером.