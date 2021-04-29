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19:22 29.04.2021

По материалам ГФС заблокированы фиктивные налоговые кредиты по НДС более чем на миллиард гривен

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Операция Государственной фискальной службы под названием “Детенизация” по противодействию налоговым “скруткам” и правонарушениям в сфере налогообложения, стартовавшая в марте 2021 года, продолжается. 

По материалам ГФС в марте 2021 года заблокировано формирование фиктивных налоговых кредитов по НДС на сумму 1,18 млрд грн. В целом объем налоговых скруток уменьшен на 23%.

Об этом сообщает глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook.

“Активизация работы территориальных органов ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы, сотрудничество с ГНС, правоохранительными органами и легальным бизнесом позволили сломать тренд роста “схемного” НДС, за счет чего происходило вымывание средств из государственного бюджета и фондов развития», пишет глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник в своем фейсбуке. За первый квартал текущего года ежемесячный объем НДС, сформированный “скрутками”, уменьшился на 23% по сравнению с октябрем—декабрем 2020 года”, — отметил Мельник.

Однако, отмечает Вадим Мельник, “нам есть что совершенствовать в нашей работе для минимизации налоговых правонарушений до того уровня, когда они перестанут угрожать экономической безопасности страны. Политическая воля для реализации и необходимый инструментарий, имеющийся у ГФС, — так продолжим реализацию оперативных и стратегических шагов для искоренения “теневой” экономики”.

Напомним, в начале апреля в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Создания Офиса поддержала Американско-Украинский деловой совет (USUBC), являющийся одной из наибольших бизнес-ассоциаций Украины. В состав USUBC входят более 200 коммерческих структур.

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