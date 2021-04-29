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19:02 29.04.2021

Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до его деоккупации

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Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до его деоккупации

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и группы "Доверие" предлагают закрепить в законодательстве положение о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.

Соответствующий законопроект №5419 О внесении изменений в закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" о запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Крыма и Севастополя зарегистрирован в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Депутаты предлагают дополнить закон О создании СЭЗ "Крым" новой нормой: "Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым", любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Теги: #крым #законопроект #вода
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