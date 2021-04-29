Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани выразили готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе, сообщает пресс-служба киргизского правительства в четверг.

"В ходе состоявшейся незапланированной встречи главы правительств двух стран обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе. Стороны выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров", - говорится в сообщении.

"Премьер-министры двух стран единогласно считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в пресс-службе.

Встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана прошла на полях Евразийского межправительственного совета в Казани.

В четверг на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.