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19:05 29.04.2021

Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

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Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани выразили готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе, сообщает пресс-служба киргизского правительства в четверг.

"В ходе состоявшейся незапланированной встречи главы правительств двух стран обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе. Стороны выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров", - говорится в сообщении.

"Премьер-министры двух стран единогласно считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в пресс-службе.

Встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана прошла на полях Евразийского межправительственного совета в Казани.

В четверг на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Теги: #таджикистан #премьеры #ситуация #кыргызстан
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