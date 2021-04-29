Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В частности, в районе поселка Опытное велся огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Павлополя – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под Светлодарском и Водяным российские наемники применяли автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Пески и Верхнеторецкое боевики применяли крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.