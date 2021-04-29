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18:42 29.04.2021

Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

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Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Верховная Рада осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности марш в честь создания дивизии "Галичина".

С такой инициативой с трибуны парламента выступил член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"СС – это преступление, признанное всем человеческом, и по определению, все связанное с СС – это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести", – заявил Гетманцев.

Он также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма.

Гетманцева поддержали все присутствующие депутаты в зале заседаний.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Теги: #сс_галичина #рада #осуждение
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