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17:46 29.04.2021

Рада отменила обязательную отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф

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Рада отменила обязательную отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф

Верховная Рада отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен. Принятие соответствующего законопроекта №5058 во втором чтении и в целом на внеочередном пленарном заседании в четверг поддержали 305 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно измененным нормам, постановление о наложении административного взыскания будет направляться нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться уплата штрафа.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", был введен механизм привлечения к ответственности водителей или владельцев транспортных средств за нарушение правил дорожного движения и парковки на основании материалов фото- и видеофиксации.

Для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство водителей, не дожидаясь "писем счастья", в первые дни после выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы.

В то же время, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или водителя транспортного средства. В постановлении не указывается о том, что штраф по ней уже оплачено, поэтому некоторые граждане оплачивают его еще раз.

Прогнозируется, что принятие проекта закона прекратит неэффективное использование средств государственного и местных бюджетов, и позволит направить сэкономленный ресурс на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения, развитие парковочной сферы городов и инфраструктурных проектов.

Теги: #отмена #письма #водители #штрафы
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