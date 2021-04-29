Рада намерена создать Единый туристический реестр

Верховная Рада планирует определить основы развития туризма и создать Единый туристический реестр.

Принятие соответствующего законопроекта №4162 в первом чтении на внеочередном заседании в четверг поддержал 261 народный депутат.

Законопроект предлагает внедрить государственную электронную информационную систему – Единый туристический реестр, который будет содержать сведения о всех субъектах туристической деятельности.

Ожидается, что Единый туристический реестр позволит свести к минимуму коррупционную составляющую в части организации туристической деятельности, создаст условия для эффективного функционирования рынка туристических услуг и его развития, будет способствовать повышению качества национального туристического продукта до уровня международных и европейских стандартов.

Законопроект предусматривает, что субъект хозяйствования сможет приобрести право на осуществление туристической деятельности путем подачи в Министерство культуры и информационной политики сообщения о начале ее осуществления.

Проект закона предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в Единый туристический реестр путем уведомления о начале осуществления деятельности.

Законопроект также предполагает разработку основного программного документа страны в области туризма, на основании которого будут разрабатываться соответствующие региональные и местные программ развития отрасли.

Вместе с тем законопроект предусматривает создание в составе местных бюджетов специальных фондов развития туризма, наполнение которых предполагается осуществлять за счет туристического сбора. Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными программами развития туризма.