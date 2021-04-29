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17:38 29.04.2021

День государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины будет отмечаться 25 мая

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День государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины будет отмечаться 25 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25 мая Дня государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ №181/2021 «О Дне Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины» опубликован на сайте главы государства.

«Учитывая значение государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, ее информационного пространства, постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая», - отмечается в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #спецсвязь #праздник
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