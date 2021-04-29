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17:23 29.04.2021

Траурные мероприятия в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра пройдут 6 октября

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Траурные мероприятия в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра пройдут 6 октября

Организационный комитет по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" определил 6 октября 2021 года датой проведения траурных мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

"По решению организационного комитета Министерство культуры и информационной политики, Украинский институт национальной памяти должен с участием всех заинтересованных сторон обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения Концепции комплексного развития Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Датой проведения траурных мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра определено 6 октября", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам заседания оргкомитета.

Также Организационный комитет одобрил комплекс мероприятий образовательного, научного, популяризующего характера, которые повысят осведомленность общества темой памяти жертв Второй мировой войны и Холокоста в частности.

Теги: #годовщина #бабий_яр
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