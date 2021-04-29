Четверо детей отравились грибами в Черниговской области

В Черниговской области четверо детей отравились грибами.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ), случаи отравления зафиксированы 27 апреля.

"Заболели четверо детей из одной семьи, их в тяжелом состоянии госпитализировали. Отравление произошло после употребления блюд с грибами, похожими на сморчки. Место сбора грибов – неизвестно", - сообщает ЦОЗ.

По данным ЦОЗ, всего с начала года в Украине зафиксировали 12 случаев отравления дикорастущими грибами. Пострадали 19 человек, из них четверо - дети, один взрослый - скончался.