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17:13 29.04.2021

Четверо детей отравились грибами в Черниговской области

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Четверо детей отравились грибами в Черниговской области

В Черниговской области четверо детей отравились грибами.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ), случаи отравления зафиксированы 27 апреля.

"Заболели четверо детей из одной семьи, их в тяжелом состоянии госпитализировали. Отравление произошло после употребления блюд с грибами, похожими на сморчки. Место сбора грибов – неизвестно", - сообщает ЦОЗ.

По данным ЦОЗ, всего с начала года в Украине зафиксировали 12 случаев отравления дикорастущими грибами. Пострадали 19 человек, из них четверо - дети, один взрослый - скончался.

Теги: #дети #грибы #отравление
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