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17:02 29.04.2021

Зеленский продлил реорганизацию санаторных школ до июля 2022 года

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Зеленский продлил реорганизацию санаторных школ до июля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий реорганизацию санаторных школ до июля 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса" № 1385- ІХ, который Верховная Рада приняла 13 апреля 2021 года, призван помочь органам местного самоуправления сформировать сеть образовательных учреждений в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование. Также закон создает основания для постепенного реформирования санаторных школ в условиях децентрализации.

Согласно с законом, реорганизация или ликвидация санаторной или специальной школы допускается только после согласования с Министерством образования и науки Украины.

Кроме того, обязательства учредителей санаторных школ изменить тип таких учебных заведений на один из предусмотренных законом о среднем образовании или закрыть их, отсрочены до 1 июля 2022 года.

Теги: #санаторные_школы #закон
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