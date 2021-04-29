Минкультуры Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский музыкант Алишер Валеев (сценический псевдоним Morgenshtern).

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 181 человек.