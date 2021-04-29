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16:50 29.04.2021

Стефанчук: Украина рассчитывает на поддержку стран Балтии в вопросе получения ПДЧ относительно членства в НАТО

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Стефанчук: Украина рассчитывает на поддержку стран Балтии в вопросе получения ПДЧ относительно членства в НАТО

Украина рассчитывает на поддержку балтийских государств в получении Плана действий относительно членства НАТО (ПДЧ), заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы Марко Михкельсон, Рихардом Колси и Жигимантасом Павильонисом.

"Я хочу, чтобы в ближайшее время Украина получила шанс стать тридцать первой страной-членом НАТО и частью большой европейской семьи. Хотим получить решение Альянса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства НАТО в ближайшей перспективе. Надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса и полностью рассчитываем на поддержку в этом вопросе", - сказал Стефанчук, сообщил секретариат первого вице-спикера.

Он также отметил молниеносную реакцию представителей парламентов трёх стран на эскалацию агрессии Российской Федерации, и пригласил их присоединиться к работе "Крымской платформы".

"Украина остается сторонником решения любых вопросов на политико-дипломатическом уровне. Поэтому я буду очень благодарен парламентам ваших стран в случае присоединения к деятельности "Крымской платформы", целью которой является деоккупация Крыма и его возвращение Украины мирным путем. Поддержка с вашей стороны для нас является определяющей и будет означать солидарность в противодействии российской агрессивной политике", - подчеркнул Стефанчук.

Он поблагодарил страны Балтии за неизменную позицию по противодействию реализации проекта "Северный поток-2".

Теги: #балтия #стефанчук
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