УЗ запустила дополнительные рейсы Одесса-Днепр-Харьков и Харьков-Николаев-Одесса в предпраздничные дни

"Укрзализныця" (УЗ) запустила дополнительные рейсы по маршрутам Одесса-Днепр-Одесса и Харьков-Николаев-Харьков с учетом большого спроса на перевозки в предпраздничные дни.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в четверг, маршрут поезда №242 / 241 Одесса - Днепр будет продлен до Харькова.

Из Одессы он будет отправляться 29 апреля и 3 мая, а из Харькова - 30 апреля и 4 мая.

Также маршрут поезда №251 / 252 Харьков - Николаев будет продлен до Одессы. Из Харькова он будет отправляться 29 апреля и 9 мая, а из Одессы - 30 апреля и 10 мая.

Таким образом, общее количество дополнительных рейсов на праздники увеличено до 28, а ожидаемое количество пассажиров - более 325 тыс.