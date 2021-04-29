События

16:40 29.04.2021

Киргизия обвинила Таджикистан в использовании минометов на границе

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Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявила, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против киргизских военнослужащих.

По данным киргизской службы, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района".

Ранее заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил "Интерфаксу", что между сотрудниками силовых структур двух стран произошла перестрелка,четверо ранены. Он констатировал, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля.

В свою очередь в Таджикистане заявили, что это военные Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск соседней страны.

В среду, 28 апреля, на неописанном участке киргизско-таджикской границы произошел конфликт между гражданами двух стран, закончившийся стрельбой. Пострадали четыре человека.

По данным ведомств Киргизии, ситуация обострилась утром в четверг, когда граждане Таджикистана начали обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей.

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