С 1 апреля "Укрзализныця" начала основные путевые работы по всей стране - уже сделано 140 км. Об этом сообщил и.о. руководителя компании Иван Юрик.

"Осмотрел ход путевых работ на участках в Хмельницкой и Ровенской областях. Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов. Уже успели обновить разными видами ремонта около 140 км путей, в частности средним ремонтом - 80 км", - написал он.

По словам Юрика, до конца года "Укрзализныця" должна успеть отремонтировать капитальными ремонтами около 400 км путей и 800 км обновить средним ремонтом.

"Основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов", - добавил и.о. руководителя "Укрзализныци".